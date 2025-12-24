Internes

Frohe Weihnachten! Zeit für eine kleine Auszeit

Mobiflip Xmas

Liebe Community, geschätzte Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Freundinnen und Freunde,

das Team von mobiFlip möchte Euch von Herzen ein wundervolles, entspanntes und fröhliches Weihnachtsfest wünschen. 🎄

Wie in jedem Jahr wird es in den nächsten Tagen auf unserem Blog etwas ruhiger zugehen, eine kleine Tradition, die wir uns bewahren wollen. Ganz ohne Lesestoff bleibt Ihr allerdings nicht: Wir haben bereits einige Artikel vorbereitet, die in dieser Zeit automatisch online gehen werden.

Vielleicht schauen wir zwischendurch auch spontan vorbei, um das ein oder andere aktuelle Thema aufzugreifen. Gleichzeitig nutzen wir die Feiertage aber auch, um einmal durchzuatmen, die Technik für einen Moment ruhen zu lassen und Zeit mit den wirklich wichtigen Menschen in unserem Leben zu verbringen.

Wir wünschen Euch Gesundheit, viele schöne Momente und eine wunderbare Zeit im Kreis Eurer Lieben. Kommt gut durch die Feiertage und bleibt gesund! ✌️

Plus-Rabatt – nur zu Weihnachten!

Als kleines Weihnachtsgoodie könnt ihr ab sofort und nur bis zum 27.12.25 um 8 Uhr mobiFlip Plus mit über 50 Prozent Rabatt buchen ( nur über diesen Link!). Das bedeutet: Bucht ihr monatlich, zahlt ihr pro Monat nur 1,11 Euro statt der üblichen 2,50 Euro. Schließt ihr das Jahresabo ab, dann zahlt ihr glatte 12 Euro pro Jahr (= 1 Euro pro Monat; statt 24 Euro pro Jahr). 


  1. P45 💎
    sagt am

    Dem gesamten Team ruhige und besinnliche Feiertage. Macht weiter so wie bisher. Ich freue mich auf mobiflip in 2026.

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Wünsche ich euch auch

    Antworten

