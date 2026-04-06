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Führerscheinprüfung: Täuschungsversuche nur minimal gestiegen, bleiben aber auf hohem Niveau

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| 4 Kommentare

Der TÜV-Verband meldet einen leichten Anstieg der Täuschungsversuche bei Führerscheinprüfungen im Jahr 2025.

Bundesweit wurden 4.239 Fälle registriert, was einem Plus von nur einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach Angaben des Verbands zeigt sich damit eine Stabilisierung auf hohem Niveau nach zuvor deutlichen Zuwächsen.

Führerscheinprüfung: Täuschungsversuche bleiben auf hohem Niveau

Mehr als die Hälfte der Fälle gilt laut TÜV als professionell vorbereitet. In 36 Prozent der Fälle kamen technische Hilfsmittel wie versteckte Kommunikationstechnik zum Einsatz, während in 17 Prozent Stellvertreter festgestellt wurden. Klassische Methoden wie Spickzettel machten 44 Prozent der Fälle aus.

Laut TÜV deuten die Entwicklungen auf organisierte Strukturen hin, die über einzelne Fahrschüler hinausgehen. Besonders betroffen ist die Klasse B mit 96 Prozent aller registrierten Fälle. Zudem wird von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen, da viele Täuschungen unentdeckt bleiben.

Bundesländer mit deutlichen Unterschieden

  • Nordrhein-Westfalen mit 1.378 Fällen
  • Berlin mit 497 Fällen und starkem Anstieg
  • Bayern mit 449 Fällen
  • Sehr niedrige Werte in kleineren Ländern
  • Alle Zahlen im PDF

Der TÜV-Verband fordert strengere Sanktionen sowie bundesweit einheitliche Maßnahmen wie Sperrfristen oder MPU-Anordnungen. Ziel sei es, organisierte Täuschung konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit zu schützen.

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27. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Peter Behrens 🍀
    sagt am

    Es hat fast etwas Tragikomisches, wenn selbst eine Prüfung, die vor allem grundlegendes Verständnis und Verantwortung verlangt, für manche nur mit Täuschung überwindbar scheint.
    Der eigentliche Skandal ist nicht der Betrug bei einer einfachen Prüfung, sondern die Erkenntnis, dass manche offenbar selbst am Offensichtlichen scheitern.

    Antworten
    1. Hans 🏅
      sagt am zu Peter Behrens ⇡

      Ich weiß bis heute, dass ich bei merkwürdigen Geräuschen das Radio lauter machen soll.

      Antworten
  2. Warpig 🎖
    sagt am

    Das PDF wurde zwischenzeitlich ausgetauscht. Hier der neue Link. https://www.tuev-verband.de/fileadmin/user_upload/Content_local/2026_TUEV-Verband_Taeuschungsversuche_bei_der_Theoriepruefung_2025_neu.pdf

    Antworten
  3. Matze51 🌀
    sagt am

    😄😁

    Antworten

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