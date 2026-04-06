Führerscheinprüfung: Täuschungsversuche nur minimal gestiegen, bleiben aber auf hohem Niveau

Der TÜV-Verband meldet einen leichten Anstieg der Täuschungsversuche bei Führerscheinprüfungen im Jahr 2025.

Bundesweit wurden 4.239 Fälle registriert, was einem Plus von nur einem Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach Angaben des Verbands zeigt sich damit eine Stabilisierung auf hohem Niveau nach zuvor deutlichen Zuwächsen.

Führerscheinprüfung: Täuschungsversuche bleiben auf hohem Niveau

Mehr als die Hälfte der Fälle gilt laut TÜV als professionell vorbereitet. In 36 Prozent der Fälle kamen technische Hilfsmittel wie versteckte Kommunikationstechnik zum Einsatz, während in 17 Prozent Stellvertreter festgestellt wurden. Klassische Methoden wie Spickzettel machten 44 Prozent der Fälle aus.

Laut TÜV deuten die Entwicklungen auf organisierte Strukturen hin, die über einzelne Fahrschüler hinausgehen. Besonders betroffen ist die Klasse B mit 96 Prozent aller registrierten Fälle. Zudem wird von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen, da viele Täuschungen unentdeckt bleiben.

Bundesländer mit deutlichen Unterschieden

Nordrhein-Westfalen mit 1.378 Fällen

Berlin mit 497 Fällen und starkem Anstieg

Bayern mit 449 Fällen

Sehr niedrige Werte in kleineren Ländern

Alle Zahlen im PDF

Der TÜV-Verband fordert strengere Sanktionen sowie bundesweit einheitliche Maßnahmen wie Sperrfristen oder MPU-Anordnungen. Ziel sei es, organisierte Täuschung konsequenter zu ahnden und die Verkehrssicherheit zu schützen.