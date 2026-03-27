Neue Regeln ab 2027: Das soll sich für Fahrschüler ändern

Das Bundesverkehrsministerium plant wie erwartet eine Reform des Führerscheins, die ab 2027 günstigere und einfachere Ausbildungswege ermöglichen soll.

Das Ministerium arbeitet laut Angaben von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder an einer umfassenden Neuregelung der Fahrausbildung. Ziel sei es, die Kosten für den Führerschein zu senken und den Zugang zu erleichtern.

Die Verkehrsminister der Länder haben die Pläne auf ihrer Konferenz in Lindau grundsätzlich begrüßt, äußerten jedoch teilweise Skepsis gegenüber einzelnen Maßnahmen.

Ein zentraler Bestandteil ist ein mehrjähriges Pilotprojekt zur sogenannten Laienausbildung. Dabei sollen Eltern oder Angehörige Teile der praktischen Ausbildung übernehmen können. Dieses Modell existiert laut Ministerium bereits in Österreich und soll nun auch in Deutschland getestet werden.

Führerscheinreform: Günstigere Ausbildung und neue Modelle

Nach Angaben der Verkehrsministerkonferenz besteht angesichts sinkender Anmeldezahlen in Fahrschulen ein erhöhter Handlungsbedarf. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter erklärte als Vorsitzender, gemeinsames Ziel sei ein insgesamt niedrigerer Preis für den Führerscheinerwerb.

Bundesminister Schnieder strebt an, das Gesetzgebungsverfahren noch im laufenden Jahr abzuschließen. Die neuen Regelungen sollen dann zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Hintergrund sind auch steigende Kosten, die laut Berichten dazu führen, dass viele Interessenten ihre Ausbildung derzeit aufschieben.

Ich halte die Reform grundsätzlich für nachvollziehbar, sehe aber insbesondere bei der Laienausbildung noch offene Fragen zur Qualität und Sicherheit der Fahrausbildung.