Samsung bittet zur Kasse: Neue Abo-Modelle stehen bald an

Samsung plant derzeit neue Abo-Modelle für die Zukunft, die zusätzlich für etwas mehr Einkommen sorgen sollen. Zwei Schritte sind geplant, einmal ein Health-Abo, welches sich letzte Woche andeutete, und dann kommt noch ein neues KI-Abo.

Samsung Galaxy AI wird bald Geld kosten

Bei Samsung hat man immer wieder betont, dass die Funktionen der Galaxy AI „noch“ kostenlos sind und man 2024 und 2025 kein Abo einführen wird, dieser Schritt aber ziemlich sicher für 2026 ansteht. Und genau so soll es auch kommen.

Wie man hört, soll das Abo bis Ende des Jahres finalisiert werden und könnte dann direkt Anfang kommenden Jahres (vielleicht mit der Galaxy S26-Reihe) starten. Es wäre denkbar, dass Samsung das/die Abo(s) auf dem Event am 9. Juli ankündigt.

Es werden nicht alle Funktionen für die Gesundheit oder KI ins Abo wandern, man geht hier ähnlich wie andere Unternehmen vor und überlegt, was man kostenlos für Nutzer anbietet und was kostenpflichtig. Wer aber alles bei der Galaxy AI nutzen will, der muss bald zahlen. Details zu den Preisen sind bisher aber nicht bekannt.

-->