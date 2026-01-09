game Charts in Deutschland: Das waren die Bestseller im Weihnachtsgeschäft

Die offiziellen game Charts zeigen, welche PC- und Konsolenspiele im Dezember 2025 in Deutschland am häufigsten verkauft wurden.

Spiele gehörten im Weihnachtsgeschäft erneut zu den gefragtesten Geschenken. Laut den offiziellen game Charts für Dezember 2025 verzeichnete der deutsche Markt besonders hohe Verkaufszahlen bei etablierten Marken und bekannten Reihen. Die Auswertung umfasst sowohl PC- als auch Konsolenspiele und bildet das gesamte Weihnachtsgeschäft ab.

An der Spitze der Charts liegt im Dezember „EA SPORTS FC 26“ von Electronic Arts. Dahinter folgt „Hogwarts Legacy“ von Warner Bros. Games, das weiterhin von der Popularität des Harry Potter Universums profitiert. Den dritten Platz belegt „Grand Theft Auto V“ von Rockstar Games, das sich auch Jahre nach Veröffentlichung konstant verkauft.

Top 10 der meistverkauften Spiele im Dezember

Die weiteren Platzierungen zeigen eine Mischung aus Neuerscheinungen und langfristig erfolgreichen Titeln. Auf Rang vier liegt „Minecraft“ von Microsoft, gefolgt von „Battlefield 6“ von Electronic Arts. Die restlichen Plätze verteilen sich auf bekannte Serien aus den Bereichen Shooter, Strategie und Action Adventure, darunter Titel von Activision, Ubisoft und Rockstar Games.

Nach Angaben der Branche unterstreichen die Charts die anhaltende Bedeutung großer Marken im Weihnachtsgeschäft. Sowohl aktuelle Veröffentlichungen als auch ältere Spiele mit stabiler Community konnten hohe Absatzzahlen erzielen.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Dezember 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.