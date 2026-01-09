Die Nintendo Switch 2 ist doch kein Selbstläufer

Nintendo legte mit der Switch 2 einen guten Start hin, genau genommen sogar einen phänomenalen Start mit einem neuen Rekord. Mich hat das gewundert, da das Lineup letztes Jahr zwar solide war, aber auch nicht wirklich überragend.

Im Weihnachtsgeschäft spiegelte sich das dann jedoch bei der Nachfrage wider, denn die Nintendo Switch 2 war kein Selbstläufer mehr. Laut The Game Business lag sie in vielen Märkten hinter den Verkaufszahlen der ersten Switch, wenn man es mit dem Launch-Jahr (2017) vergleicht. Nintendo kennt die Gründe, so die Quelle.

Nintendo fehlte ein großer Titel zu Weihnachten

Ein Insider bei Nintendo spricht von einer „komplizierte Wirtschaftslandschaft“ und dem „Fehlen eines bedeutenden westlichen Spiels“. Nintendo fehlte ganz klar ein neues Mario oder Zelda und mich wunderte, dass nichts davon Ende 2025 kam.

Hinzu kam das gemischte Feedback zum neuen Metroid-Spiel. Die Reihe ist auch mit einem guten Spiel der Reihe kein großer System-Seller, ein mittelmäßiges Spiel der Reihe macht die Sache noch schwieriger. Und das neue Mario Kart verkauft sich zwar gut, aber nur bei Switch 2-Nutzern, es regt weniger zum Neukauf an.

Es war ein gutes Jahr für die Nintendo Switch 2, keine Frage, aber der Hype nach dem Start ist weg, die Konsole war kurze Zeit danach ganz bequem und für jeden im Handel erhältlich und das Lineup für 2026 sieht bisher auch maximal „okay“ aus.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Nintendo einige Highlights aufgehoben hat, weil die Switch 2 am Anfang so gut ankam, und 2026 reagieren wird. Spiele wie ein neues 3D-Mario, ein Zelda-Remake und ein neues Pokémon mit einer ganz neuen Pokémon-Generation dürften dafür sorgen, dass die Switch 2 wieder wächst.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.