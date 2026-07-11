game Charts in Deutschland: Gothic 1 Remake überrascht mit starkem Einstieg

Das Remake von Gothic 1 zählt im Juni zu den erfolgreichsten Neueinsteigern der offiziellen game Charts.

Drei neue Spiele haben im Juni den Sprung in die offiziellen game Charts der meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland geschafft. Den höchsten Neueinstieg verzeichnet „Gothic 1 Remake“ von THQ Nordic auf Platz 4. Laut den Angaben der Herausgeber basiert die Neuauflage des Rollenspielklassikers auf einer modernisierten Grafik sowie erweiterten Kampf- und Missionssystemen.

Neue Spiele in den offiziellen game Charts

Die wichtigsten Neueinsteiger im Überblick

Neue Titel in den Charts:

Gothic 1 Remake auf Platz 4

EA SPORTS UFC 6 auf Platz 9

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales auf Platz 16

Auch „EA SPORTS UFC 6“ von Electronic Arts feiert einen Neueinstieg und erreicht Rang 9. Nach Unternehmensangaben bietet der Titel unter anderem einen neuen Story-Modus sowie überarbeitete Gameplay-Elemente. Ebenfalls erstmals vertreten ist „The Adventures of Elliot: The Millennium Tales“ von Square Enix auf Platz 16. Das Action-Rollenspiel begleitet den Protagonisten Elliot und die Fee Faie auf einer Reise durch vier Zeitalter.

An der Spitze der offiziellen game Charts bleibt im Juni „EA SPORTS FC 26“ von Electronic Arts. Die Rangliste zeigt damit sowohl eine stabile Spitzenposition als auch mehrere erfolgreiche Neuveröffentlichungen im deutschen Spielemarkt.

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt (macht nicht jeder!) und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

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