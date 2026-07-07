Xbox Game Pass bricht ein und liegt weit hinter den Erwartungen

Microsoft nennt keine Zahlen, wenn sie nicht gut sind, wir kennen daher auch keine Verkaufszahlen der aktuellen Xbox, sondern nur Schätzungen. Beim Xbox Game Pass ist es mittlerweile auch so, denn während man früher die Meilensteine teilte, so schweigt man jetzt bei Microsoft. Aber das WSJ hat eine aktuelle Zahl erfahren.

Laut Quelle nutzen 30 Millionen Menschen den Xbox Game Pass, was einem Einbruch entspricht, denn das letzte offiziell Update waren 34 Millionen Nutzer.

Eigentlich wollte Microsoft bei 77 Millionen Nutzern in diesem Jahr liegen, das Abo hat also eine klare Grenze. Daher prüft man auch dessen Strategie und hat schon früher neue Geschäftsmodelle durchgespielt. Das Abo hat nicht den erhofften Weg eingeschlagen, daher ist auch hier noch mit weiteren „Anpassungen“ zu rechnen.

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