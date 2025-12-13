game Charts in Deutschland: Ubisoft und Activision mit starken Neueinsteigern

Der Publisher Ubisoft erreicht mit Anno 117: Pax Romana im November einen der vorderen Plätze der deutschen Spielecharts.

Die offizielle Auswertung der game Charts zeigt, dass die Aufbaustrategie aus deutscher Produktion „Anno 117: Pax Romana“ im Veröffentlichungsmonat hoinzter EA Sports FC 26 direkt auf Platz zwei der meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland einsteigt. Laut Ubisoft übernehmen Spielende die Rolle von Statthaltern, die Regionen im Römischen Reich und im Keltischen Königreich des 2. Jahrhunderts aufbauen.

Den dritten Platz belegt laut game Charts der First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops 7“ von Activision Blizzard. Die Fortsetzung der bekannten Action-Reihe führt die Spieler als Kommandanten eines Eliteteams auf eine geheime Mission, um einen globalen Konflikt zu verhindern.

Neue Titel prägen die November-Charts

Neben den beiden Top-3-Neueinsteigern finden sich zwei weitere Neuveröffentlichungen im Ranking. Die Fußballsimulation „Football Manager 26“ von Sega startet auf Platz 13, während das Tanzspiel „Just Dance 2026 Edition“ von Ubisoft Platz 17 belegt. Beide Titel ergänzen das breite Genre-Spektrum der aktuellen Verkaufsstatistik.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im November 2025 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

