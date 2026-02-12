Gaming, Streaming, KI: Škoda rüstet Elektroflotte massiv auf

Mobilität

Das Unternehmen Škoda erweitert die Infotainmentsysteme seiner Elektrofahrzeuge um neue Streaming- und Sicherheitsfunktionen.

Škoda aktualisiert die vollelektrischen Modelle Enyaq ab Software 4.0 und Elroq um AirConsole, Škoda Play und eine native Spotify-Integration. Die Anwendungen sind Teil des Media Streaming Package, das laut Unternehmensangaben in Neufahrzeugen drei Jahre kostenfrei enthalten ist.

Neue Funktionen für Infotainment, Sicherheit und EV-Routenplanung

AirConsole startet mit 15 Spielen, darunter ein exklusives Tetris. Gespielt wird im geparkten Fahrzeug, das Smartphone dient als Controller. Škoda Play bündelt personalisierte Nachrichten und Lerninhalte von Partnern wie Euronews oder Reuters und ist ebenfalls nur im Stand nutzbar.

Spotify ist direkt im System integriert und funktioniert ohne gekoppeltes Smartphone über die Fahrzeugdatenverbindung. Ergänzend warnt die Traffication-App vor herannahenden Einsatzfahrzeugen und zeigt laut Hersteller Distanz und Richtung an. Die MyŠkoda App erweitert zudem die KI-gestützte Routenplanung mit zusätzlichen Ladeoptionen.

Die Neuerungen im Überblick:

  • Integration der Gaming-Plattform AirConsole mit 15 Spielen inklusive exklusivem Tetris
  • Smartphone-Nutzung als Controller für Spiele im geparkten Fahrzeug
  • Einführung des Videodienstes Škoda Play mit personalisierten Nachrichten- und Lerninhalten
  • Integration externer Inhalteanbieter wie Euronews, CNN, Reuters, Bloomberg und NASA+
  • Native Spotify-Integration ohne gekoppeltes Smartphone
  • Vorinstallation aller Media-Streaming-Anwendungen im Infotainment-System
  • Erweiterung der Traffication-App um Warnungen vor herannahenden Einsatzfahrzeugen
  • Echtzeit-Datenübertragung über die Safety Cloud-Plattform von HAAS Alert
  • Anzeige von Entfernung, Richtung und Rettungsgassen-Hinweisen im Fahrzeugdisplay
  • Optimierung der KI-gestützten EV-Routenplanung in der MyŠkoda App
  • Neue Filteroptionen für Ladestationen und Mindestbatteriestand bei Ankunft

