Audi macht Parken und Tanken jetzt kinderleicht

Audi erweitert sein App-Angebot um die Dienste EasyPark und ryd für komfortables Parken, Tanken und Laden.

Audi erweitert seinen Application Store um zwei neue Apps, die den Alltag der Fahrer erleichtern sollen. Laut Unternehmensangaben ermöglicht EasyPark die automatische Abrechnung von Parkgebühren, während ryd kontaktlose Tankvorgänge, Ladevorgänge für Elektroautos und Fahrzeugreinigungen abwickelt.

Die beiden Anwendungen sollen für weniger Stress und kürzere Wartezeiten sorgen. Für die Nutzung ist jeweils ein Account beim Anbieter erforderlich, in dem die Zahlungsinformationen hinterlegt werden.

Neue Funktionen im Audi MMI-System

EasyPark erleichtert das Parken

Die App EasyPark unterstützt über 60.000 Parkflächen in rund 1.300 europäischen Städten. Wird ein Parkbereich angefahren und der Gangwahlhebel auf „P“ gestellt, öffnet sich die App automatisch auf dem MMI-Display.

Mit einem Klick startet die digitale Parkuhr, erinnert an das Ende der Parkzeit und beendet den Parkvorgang automatisch, sobald das Fahrzeug die Fläche verlässt.

ryd für Tanken, Laden und Waschen

Ryd ermöglicht kontaktlose Zahlungen an Tankstellen, Ladepunkten und Waschanlagen. Das System erkennt Tankstellen in der Nähe, öffnet ein Pop-up im MMI und erlaubt die Auswahl von Zapfsäule, Betrag und Zahlungsmittel.

Ladepunkte lassen sich ins Navigationssystem übertragen und der Ladevorgang wird automatisch gestartet und abgeschlossen. Laut Audi funktioniert dies ohne separate Ladekarte oder QR-Code.

