Dienste

Audi macht Parken und Tanken jetzt kinderleicht

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Bild © AUDI AG

Audi erweitert sein App-Angebot um die Dienste EasyPark und ryd für komfortables Parken, Tanken und Laden.

Audi erweitert seinen Application Store um zwei neue Apps, die den Alltag der Fahrer erleichtern sollen. Laut Unternehmensangaben ermöglicht EasyPark die automatische Abrechnung von Parkgebühren, während ryd kontaktlose Tankvorgänge, Ladevorgänge für Elektroautos und Fahrzeugreinigungen abwickelt.

Die beiden Anwendungen sollen für weniger Stress und kürzere Wartezeiten sorgen. Für die Nutzung ist jeweils ein Account beim Anbieter erforderlich, in dem die Zahlungsinformationen hinterlegt werden.

Neue Funktionen im Audi MMI-System

EasyPark erleichtert das Parken

Bild © AUDI AG

Die App EasyPark unterstützt über 60.000 Parkflächen in rund 1.300 europäischen Städten. Wird ein Parkbereich angefahren und der Gangwahlhebel auf „P“ gestellt, öffnet sich die App automatisch auf dem MMI-Display.

Mit einem Klick startet die digitale Parkuhr, erinnert an das Ende der Parkzeit und beendet den Parkvorgang automatisch, sobald das Fahrzeug die Fläche verlässt.

ryd für Tanken, Laden und Waschen

Ryd ermöglicht kontaktlose Zahlungen an Tankstellen, Ladepunkten und Waschanlagen. Das System erkennt Tankstellen in der Nähe, öffnet ein Pop-up im MMI und erlaubt die Auswahl von Zapfsäule, Betrag und Zahlungsmittel.

Ladepunkte lassen sich ins Navigationssystem übertragen und der Ladevorgang wird automatisch gestartet und abgeschlossen. Laut Audi funktioniert dies ohne separate Ladekarte oder QR-Code.

Bild © AUDI AG

Kurz zusammengefasst:

  • Automatische Parkabrechnung in Europa mit EasyPark
  • Kontaktloses Tanken, Laden und Waschen mit ryd
  • Integration direkt ins MMI-Display ohne Smartphone nötig
  • Apps in allen Audi Modellen mit Application Store verfügbar

6 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Yupi 🏅
    sagt am

    Audi. Vorsprung durch Technik.

    Wow Tank und Bezahlapp. Hat Tesla mit automatischen bezahlen seit wie vielen Jahren? 10 Jahre?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Yupi ⇡

      Gar nicht, weil Tesla keine externen Apps zulässt und somit nur native Lösungen, wie das hauseigene Supercharger-Netzwerk, möglich sind. Dinge wie EasyPark werden dort also nicht kommen, wenn Tesla die Anbieter nicht zulässt.

      Antworten
      1. Yupi 🏅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Und trotzdem fahre ich mit dem Tesla an die eigenen Supercharger und kann sofort loslegen ohne 120 Ladekarten haben zu müssen. Andere Hersteller hätten ein eigenes Ladenetz aufbauen können.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Yupi ⇡

          Das kannst du mit anderen Elektroautos mittlerweile auch, und das nicht nur bei einem Anbieter. Plug and Charge ist 2026 kein Alleinstellungsmerkmal mehr.

          Außerdem wollte ich dir nur erklären, warum Tesla hier hinterherhinkt, da man kein offene OS für Apps hat.

          Antworten
    2. Mårtiň 🌀
      sagt am zu Yupi ⇡

      Was interessiert es Audi-Fahrer was Tesla-Fahrer haben oder nicht haben?

      Antworten
    3. Dom 🏆
      sagt am zu Yupi ⇡

      Und was hat das jetzt genau mit der Parkabrechnung und Waschanlagenabrechnung zu tun?

      Antworten



