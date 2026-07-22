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Garmin greift Whoop an: Neues Band bringt einen Vorteil mit

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Es hat sich bereits angedeutet und die Bilder waren zwar (zum Glück) nicht echt, auch nicht das Bild in der App von Garmin, aber das neue Smart Band existiert und es heißt Cirqa. Und es sieht optisch durchaus wie ein aktuelles Whoop-Band aus.

Garmin schließt sich also dem Trend der Bänder ohne Display an und bietet bis zu 10 Tage Akkulaufzeit, Schlaftracking und was man eben so alles kennt. Nur ein EKG gibt es nicht. Dafür liegt der Preis bei 199,99 Euro und es gibt auch kein Abo.

Damit wirbt Garmin immer wieder auf der eigenen Homepage, auf der man das Garmin Cirqa ab dem 24. Juli in vier Farben und zwei Größen bestellen kann. Man will also eine Whoop-Alternative, aber ohne den Nachteil, den man bei Whoop hat.

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