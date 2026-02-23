Gefahr auf Rolltreppen: Defekte Anlagen sorgen bundesweit für Stilllegungen

Die Bahn hatte nach Defekten an einem bestimmten Rolltreppen-Typ zahlreiche Anlagen in deutschen Bahnhöfen vorübergehend außer Betrieb genommen.

Grund für die Stilllegungen waren laut Bahn Probleme bei einem bestimmten Rolltreppen-Typ. Zwei Anlagen dieses Typs seien während des Betriebs abrupt stehen geblieben. Auch andere Rolltreppen dieses Typs wurden auf mögliche Defekte im Getriebe überprüft.

Am Hauptbahnhof in Berlin waren zahlreiche Rolltreppen außer Betrieb gesetzt und abgesperrt, nachdem die Defekte bereits am 15. Februar festgestellt wurden, wie Katja Hüske, Verantwortliche für die Personenbahnhöfe bei der Deutschen Bahn, erklärte. Inzwischen laufen die Rolltreppen wieder.

Vorfall mit rückwärts rollender Treppe und bundesweite Maßnahmen

Zu den festgestellten Problemen gehört offenbar auch eine Rolltreppe, die plötzlich rückwärts fuhr. Bei diesem Vorfall am Berliner Hauptbahnhof wurde eine Frau verletzt und wandte sich vor Ort an die Polizei. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte den Vorfall.

Die Bahn setzte daraufhin zusätzliche Mitarbeiter ein, um Reisende vor Ort zu informieren, und prüfte bundesweit alle betroffenen Anlagen des gleichen Typs, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

Auswirkungen auf Reisende und laufende Reparaturen

Von den Störungen waren stark frequentierte Bahnhöfe in ganz Deutschland betroffen, darunter in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg, Düsseldorf und am Flughafen Köln/Bonn. Insbesondere für mobilitätseingeschränkte Reisende bedeutete dies, dass sie längere Wege über Aufzüge und Treppen in Kauf nehmen mussten.

Die Bahn arbeitet weiter an der Wiederinbetriebnahme der Rolltreppen, während der Hersteller die Reparaturen aktiv unterstützt.

Ich halte es für sinnvoll, dass die Bahn sofort auf mögliche Defekte reagiert, auch wenn dies zu Einschränkungen führt, da die Sicherheit der Reisenden Vorrang hat und technische Kontrollen bei stark frequentierten Anlagen dringend erforderlich sind.