girocard: Neue Einsatzmöglichkeiten im Ausland durch Co-Badging-Abkommen mit Discover

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat ein Kooperationsabkommen zwischen girocard und dem Zahlungsnetzwerk Discover Network bekanntgegeben. Damit sollen girocards künftig auch an Akzeptanzstellen von Discover, Diners Club und PULSE eingesetzt werden können.

Nach Angaben der Deutschen Kreditwirtschaft sollen Banken und Sparkassen durch das Co-Badging künftig Kombikarten ausgeben können, die sowohl die Funktionen der girocard als auch die weltweite Akzeptanz des Discover Netzwerks unterstützen. Kunden hätten dadurch die Möglichkeit, ihre Karten nicht nur im Inland, sondern auch international an Geldautomaten und im Handel einzusetzen.

Details zur girocard und EURO Kartensysteme

Das Debitkarten-Bezahlsystem girocard ist nach Angaben der Deutschen Kreditwirtschaft mit rund 100 Millionen Karten das am weitesten verbreitete Zahlungssystem in Deutschland. Es wird sowohl für kontaktlose und mobile Transaktionen als auch für Zahlungen mit PIN genutzt. Die Marke existiert seit 2007 und vereint auch das Deutsche Geldautomaten-System.

Die EURO Kartensysteme GmbH fungiert als gemeinsames Unternehmen der deutschen Kreditwirtschaft und übernimmt die Rolle des Scheme Managers im girocard-System. Zu den zentralen Aufgaben zählen Produktmanagement, Sicherheitsstandards, Vertrieb sowie die Verwaltung von Lizenzen. Außerdem koordiniert das Unternehmen Aktivitäten im Bereich Kommunikation und Marketing rund um die girocard.

Wesentliche Eckpunkte der Kooperation:

  • Co-Badging von girocard mit Discover, Diners Club und PULSE
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeiten von Debitkarten im Ausland
  • Beibehaltung der girocard-Funktionen für den deutschen Markt
  • Neue strategische Flexibilität für Banken und Sparkassen

Für mich klingt das nach einer spannenden Entwicklung, die vor allem auf den internationalen Märkten eine Rolle spielen dürfte. Gleichzeitig frage ich mich, ob die Akzeptanz im Ausland wirklich im Alltag stark genutzt wird, da andere Netzwerke wie Visa und Mastercard sehr dominant sind. Spannend wird sein, ob Banken diesen Schritt konsequent umsetzen und wie viele Kunden tatsächlich einen praktischen Nutzen daraus ziehen.

SumUp akzeptiert jetzt alle girocards ohne Co-Badge

SumUp erweitert wie angekündigt die Akzeptanz von girocards, nun auch ohne internationale Co-Badges. SumUp akzeptiert ab sofort alle girocards, auch…

19. August 2025 | Jetzt lesen →

  1. Chris 👋
    sagt am

    Die deutschen Banken und ihre Insellösung …

    Antworten

