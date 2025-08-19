Fintech

SumUp akzeptiert jetzt alle girocards ohne Co-Badge

SumUp erweitert wie angekündigt die Akzeptanz von girocards, nun auch ohne internationale Co-Badges.

SumUp akzeptiert ab sofort alle girocards, auch jene ohne internationale Co-Badges wie Visa oder Mastercard. Millionen Menschen in Deutschland nutzen täglich die girocard, insbesondere im stationären Handel, und bisher war die Akzeptanz bei SumUp auf Karten mit Co-Badge beschränkt.

Mit der neuen Regelung können Zahlungen direkt im girocard-System verarbeitet werden, ohne dass ein zusätzliches Badge nötig ist.

Erweiterte Möglichkeiten für Händler und Kunden

  • SumUp-Kartenterminals unterstützen jetzt direkt das girocard-System, was zu einer höheren Akzeptanzquote bei Händlern führen soll.
  • Kunden erhalten dadurch mehr Flexibilität bei der bargeldlosen Zahlung.
  • Die Funktion wird zunächst auf dem SumUp Solo ausgerollt und soll sukzessive auf weiteren Geräten verfügbar sein.
  • Zahlungen mit Smartphones oder digitalen Wallets sind weiterhin möglich.
  • Händler müssen ein Software-Update durchführen, um die neue Funktion zu aktivieren.

Ich finde die Neuerung sehr sinnvoll, weil sie vor allem alltägliche Bezahlvorgänge vereinfacht und kleine Missverständnisse an der Kasse reduzieren kann.

2 Kommentare

   

  1. Hanseat 🪴
    sagt am

    Da ich seit Jahren keine GC mehr habe, verstehe ich das Gehabe darum nicht. Vielleicht sind die Gebühren für den Händler ein wenig niedriger, aber das interessiert mich als Kunde ja nicht.

    Zu welchen kleinen Missverständnisse es an der Kasse kommen kann, verstehe ich auch nicht.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hanseat ⇡

      Die Missverständnisse sind diverser Natur. Zum Beispiel wird mit der Akzeptanz von Apple Pay geworben, ein Kunde, der aber seine girocard in Apple Pay hat, konnte dann nicht bezahlen.

      Antworten

