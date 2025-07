Glasfaserausbau: Stadtwerke Karlsruhe und Telekom kooperieren

Die Stadtwerke Karlsruhe und die Telekom haben eine Kooperation zum flächendeckenden Ausbau eines Glasfasernetzes in Karlsruhe vereinbart.

Der Vertrag sieht vor, Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude (Fiber to the Home, FTTH) bereitzustellen. In den ersten Ausbaugebieten, darunter Rüppurr und die Nordweststadt, sollen bereits im Jahr 2026 über 1.000 Haushalte und Unternehmen angeschlossen sein. Weitere Stadtteile befinden sich in der Planungsphase.

Netzbetrieb und Ausbauziele in Karlsruhe

Die Stadtwerke Karlsruhe übernehmen die bauliche Umsetzung und Instandhaltung des Glasfasernetzes, während der Betrieb des Netzes gemeinsam mit der Telekom erfolgt.

Kunden im Kooperationsgebiet können künftig Produkte der beiden Anbieter sowie deren Partnerunternehmen (wie 1&1, Telefónica oder Vodafone) nutzen. Geplant ist, den Glasfaserausbau mit anderen Infrastrukturausbauten – etwa für Strom oder Wärme – zu kombinieren, um Synergien zu nutzen und Bauarbeiten effizient zu koordinieren.

Zu den nächsten Ausbauzielen gehören die Stadtteile Nordstadt, Neureut und Knielingen. Vertreter beider Unternehmen betonten die Bedeutung eines leistungsfähigen Internetzugangs für die wirtschaftliche Entwicklung und Lebensqualität in Karlsruhe. Die Kooperation soll zudem eine koordinierte Netzplanung ohne doppelte Baustellen ermöglichen.

