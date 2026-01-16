Google: Alles wird teurer, aber nicht das neue Pixel-Smartphone

Die nächste Krise ist da, die RAM- und Speicher-Krise, und sie wird in diesem Jahr für weitere Preissteigerungen sorgen, einige haben wir schon 2025 gesehen. Doch Google könnte beim neuen Pixel 10a den anderen Weg gehen und Preise senken.

Es deutet sich an, dass das neue Google Pixel 10a mit 128 GB bei ca. 500 Euro startet und mit 256 GB dann ca. 600 Euro kosten wird. Damit wäre es also 50 Euro günstiger als der Vorgänger. Doch die Sache hat womöglich auch einen Haken.

Das Google Pixel 10a, welches in diesem Jahr vermutlich schon im Februar zu uns kommt, wird kein großes Upgrade. Es wird am Ende ein Google Pixel 9a mit der ein oder anderen Änderung und neuen Farben, aber es gibt wohl noch nicht einmal den neuen Tensor G5. Google muss das neue a-Modell also auch attraktiver anbieten.

Das Ding ist nur, ein Pixel 9a kostet mittlerweile nur noch knapp 380 Euro und ist vielleicht nicht wirklich schlechter. Selbst wenn der Preis also um 50 Euro sinkt, so könnten die 500 Euro zum Marktstart dennoch zu viel sein. Aber bei Google, und vor allem beim a-Modell, kann man sich auf einen schnellen Preisverfall verlassen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.