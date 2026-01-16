Das Samsung Galaxy S26+ ist nur eine „Notlösung“

Smartphones

Eigentlich sollte das Samsung Galaxy S25+ keinen Nachfolger bekommen und durch das Samsung Galaxy S26 Edge ersetzt werden, aber da das Samsung Galaxy S25 Edge scheiterte, entschied sich Samsung kurz vor Jahresende doch noch um.

Laut The Elec wurde das Projekt für das Samsung Galaxy S26+ in sehr kurzer Zeit umgesetzt, viel kürzer, als man sonst für die Entwicklung neuer Modelle hat. Daher gibt es hier die alte und bekannte Basis mit dem alten und bekannten Display.

Es wird sich angeblich nicht viel beim Samsung Galaxy S26+ ändern, denn dafür hatte Samsung keine Zeit, die Massenproduktion ist in diesem Monat angelaufen.

Konkrete Details nennt die Quelle nicht, aber am Ende dürfte das neue Plus-Modell nicht viel mehr als einen neuen Chip und hier und da aktuellere Hardware erhalten, Dinge wie neue Kameras oder eine neue Displaytechnologie sollte man in diesem Jahr nicht erwarten, den das Plus-Modell scheint nur eine „Notlösung“ zu sein.

