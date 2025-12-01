Dienste

Google beendet seine Wetter-App für Android

Eine vollwertige Wetter-App für Android gibt es zwar nicht von Google, aber man bietet immerhin sowas wie ein App-Erlebnis in der Google-App an. Da kann man sich einen Shortcut ablegen, der einen dann direkt zur Wetteransicht bringt.

Doch Google wird jetzt auch diese „App“ einstellen und in Zukunft nur noch über die Suche bei Android das Wetter anzeigen. Es gibt wohl auch schon erste Nutzer, die einen entsprechenden Hinweis sehen. Welche Möglichkeiten hat man jetzt?

Man kann das Wetter in Zukunft über die Suche bei Google abrufen, man kann sich eine Wetter-App von einem Drittanbieter suchen oder man besitzt ein Pixel, dann gibt es da bekanntlich eine eigene und exklusive Wetter-App, die man nutzen kann.

Diese Entwicklung ist ein sehr gutes Beispiel für den Stand von Android, denn die „Basis“ wird seit Jahren immer schlechter und viele Neuerungen von Google selbst gibt es nur noch, wenn man auch das „echte Pixel-Erlebnis“ von Google kauft.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Das soll noch jemand verstehen. Google hat doch erst massig Updates für die app herausgebracht?

  2. Peter ☀️
    sagt am

    Ah, der erste Satz hatte mich noch irritert.
    Ich dachte mir noch „Ich habe doch eine eigene App von Google“.
    Wusste gar nicht, dass diese Pixel exklusiv ist. 8)

