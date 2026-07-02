Firmware und Updates

Google Chrome: Update schließt erneut über 380 Sicherheitslücken

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Bild: Google Chrome (KI)

Google setzt seine umfangreichen Arbeiten zur Schließung von Sicherheitslücken im Browser Chrome fort und hat nun die Versionen 150.0.7871.46/47 veröffentlicht. Insgesamt werden im Zuge des Updates 382 Sicherheitslücken geschlossen, einen Überblick über die Details listet das Unternehmen in seinem Chrome Releases-Blog.

Bereits Anfang Juni schloss eine Vorgängerversion knapp 430 Sicherheitslücken. Nutzer des Browsers Chrome sollten dringend das Update einspielen und in den nächsten Wochen die zukünftigen Updates installieren, um kein Sicherheitsrisiko einzugehen.

Ein Update wird für Nutzer von Chromium-basierten Browsern wie Vivaldi oder Microsoft Edge sehr bald typischerweise zur Verfügung gestellt – die zeitnahe Installation des Updates wird auch hier empfohlen.

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  1. Matze51 💎
    sagt am

    Die muss man erstmal einbauen 😁

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