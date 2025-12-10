Google: Das nächste Pixel könnte viele Nutzer enttäuschen

Die a-Reihe gehört bei Google zu den erfolgreichsten, auch wenn sie nicht so sehr im Fokus steht. Doch man bekommt viel Smartphone für gutes Geld, vor allem nach ein paar Wochen. Beim Pixel 10a wird Google aber wohl kaum etwas ändern.

Das neue Smartphone von Google wurde jetzt bei Verizon in den USA zertifiziert und scheint bereit für das Debüt im kommenden Jahr zu sein. Und mit dem Eintrag gibt es die technischen Details, die Evan Blass natürlich direkt gesichert hat.

Look what just got certified for use on Verizon's network. pic.twitter.com/OS5mTa9Zg5 — Evan Blass (@evleaks) December 10, 2025

Wie man sieht, falls es euch nicht direkt auffällt, es gibt die exakt gleiche Hardware wie beim Google Pixel 9a. Und da im Raum steht, dass das Google Pixel 10a sogar keinen Tensor G5 bekommt, wäre es ein nur ein 9a mit einer anderen Nummer.

Hoffen wir also mal, dass das nur ein Platzhalter ist und das Gerücht mit dem alten Chip nicht stimmt, denn ich fand das a-Modell eigentlich immer sehr solide. Es wäre schade, wenn sich das 2026 ändert und Google den bequemen Weg geht.