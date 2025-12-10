Facebook spendiert der App ein neues Design

Facebook hat die eigene App überarbeitet und viele Dinge optimiert. Im Fokus steht ein neuer Feed mit einer neuen Optik. Das Erlebnis soll einfacher und immersiver gestaltet sein und erinnert ehrlich gesagt durchaus an den Aufbau von Instagram.

Es gibt aber noch mehr, wie ein neues Menü, einen neuen Bereich für Nachrichten und Benachrichtigungen, ein frisches Layout bei der Suche und man kann im Feed direkt Feedback geben und dort die Inhalte laut Meta seinen Wünschen anpassen.

Das Erstellen neuer Inhalte wurde ebenfalls optimiert und man kann leichter neue Freunde mit ähnlichen Interessen bei Facebook finden. Die Arbeit, Serien oder ein Hobby dienen dazu, dass euch die App mit mehr Menschen verknüpfen möchte.

Laut Meta sei dies nur der Anfang und 2026 kommt noch deutlich mehr. Ziel sei, dass Facebook „weniger überladen“ wirkt und auch wieder die Nutzer anlockt, die der Plattform schon vor vielen Jahren den Rücken gekehrt haben. Ob das reicht?