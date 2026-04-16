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YouTube führt versteckte Funktion gegen Shorts ein

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Bild: Unsplash / Zulfugar Karimov

Die Plattform YouTube erweitert endlich ihre Zeitmanagement-Funktionen und ermöglicht es Nutzern, die „Shorts“ zu umgehen.

YouTube hat eine neue Option eingeführt, mit der sich das Zeitlimit für Shorts auf „0 Minuten“ setzen lässt. Dadurch werden Kurzvideos in der App auf Android und iOS effektiv deaktiviert.

Zuvor lag das niedrigste einstellbare Limit bei 15 Minuten. Die Funktion ist Teil der bereits bestehenden Werkzeuge zur Kontrolle der Nutzungsdauer.

Nach Angaben des Unternehmens wurde die Funktion zunächst für Eltern entwickelt, um die Nutzung durch Kinder einzuschränken. Bereits im Januar wurde eine entsprechende Erweiterung angekündigt.

Laut YouTube steht die Einstellung theoretisch allen Nutzern zur Verfügung, wird aber schrittweise ausgerollt.

I FOUND OUT HOW TO RID OF SHORTS
byu/Zman890 inyoutube

YouTube erweitert Kontrolle über Shorts-Nutzung

Erreicht ein Nutzer das gesetzte Limit, blendet die App den Shorts-Bereich aus und zeigt stattdessen einen Hinweis an. In Tests verschwindet zudem die Anzeige von Shorts auf der Startseite. Wer den Timer aktiviert, kann so gezielt verhindern, dass Kurzvideos im Alltag erscheinen.

So funktioniert die Einstellung:

  • App-Einstellungen öffnen
  • Bereich Zeitmanagement auswählen
  • Shorts-Limit aktivieren (ganz unten)
  • Gewünschte Zeit festlegen

Ich halte die Funktion für sinnvoll, da sie eine einfache Möglichkeit bietet, den eigenen Medienkonsum gezielt zu steuern. Ob man Shorts mag oder nicht, ist natürlich sehr individuell: Ich persönlich empfinde sie als ausgesprochen nervig und freue mich daher über das neue Feature.

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16. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Ruby 👋
    sagt am

    Direkt nach der News aktiviert, aber trotzdem wird man den Rotz im Feed nicht los bei der App

    Antworten

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