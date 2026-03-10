Google: Erstes Flaggschiff der neuen Pixel-Reihe zeigt sich

Smartphones

Das Google Pixel 10a ist abgehakt und somit die 10er-Reihe, es wird also Zeit für die neuen Flaggschiffe. In diesem Jahr ist auch wieder ein Google Pixel 11 Pro Fold mit dabei und Android Headlines und OnLeaks haben erste Bilder veröffentlicht.

Es handelt sich dabei wie immer um Mockups, die meistens auf sogenannten CAD-Zeichnungen basieren, die in China für die Produktion und für Hüllen genutzt werden. Das finale Design kann also davon abweichen, tut es allerdings nicht oft.

Optisch tut sich in diesem Jahr also nicht viel, Google scheint sein Design für die Pixel-Reihe und das Fold soweit gefunden zu haben. Die Kamera hat aber einen etwas anderen Aufbau im Buckel, es könnte dieses Jahr also neue Kameras geben.

Die Quelle ist dafür bekannt, dass sie bei einer neuen Reihe meistens alle neuen Modelle parat hat, ich rechne also zeitnah mit Leaks zum Google Pixel 11 Pro und Google Pixel 11. Mal schauen, ob es bei diesen Modellen optische Änderungen gibt.

