Google erweitert Gemini für Home um neue Funktionen und bringt den Dienst in weitere Regionen.

Google hat eine neue Update-Runde für Gemini im Zusammenspiel mit Google Home gestartet. Im Fokus stehen laut Unternehmensangaben eine intuitivere Steuerung, zusätzliche Sprachunterstützung und eine breitere Verfügbarkeit. Der Rollout beginnt sofort und soll schrittweise in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

Neu ist unter anderem der Start des Early-Access-Programms in Mexiko. Gleichzeitig wird Spanisch als zusätzliche Sprache in bereits unterstützten Märkten wie den USA und Kanada eingeführt. Voraussetzung für die Nutzung ist die aktuelle Version der Google-Home-App.

Mehr Funktionen und natürlichere Steuerung im Smart Home

Die Steuerung von Geräten wurde laut Google deutlich verbessert. Nutzer können Beleuchtung, Klima oder Haushaltsgeräte mit natürlicheren Formulierungen bedienen, ohne exakte Befehle nutzen zu müssen. Auch Nachrichtenfunktionen auf Lautsprechern und Displays wurden erweitert und erlauben interaktive Rückfragen.

Back for our third round of March updates on Gemini for Home and Google Home! This release is all about making your smart home feel more intuitive, expanding our global footprint, and bringing the power of Gemini to the whole family in Early Access. Let’s dive into what’s rolling… — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) March 31, 2026

Weitere Neuerungen im Überblick:

Unterstützung für Kinderkonten mit eingeschränkten Google-Accounts

Verbesserte Geräteeinbindung und schnellere Erkennung

Erweiterte Steuerung von Temperatur und Geräten

Anpassungen für Android 16 in der Google-Home-App

Ich halte die Richtung für nachvollziehbar, weil Google damit versucht, die Bedienung stärker an natürliche Sprache anzupassen und gleichzeitig mehr Nutzergruppen einzubeziehen. Ich selbst nutze Google Home allerdings gar nicht (mehr), von daher kann ich das nur aus der Theorie beurteilen.