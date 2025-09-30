Google hat ein neues Logo für die Zukunft

News

Google hat ein neues Logo eingeführt, welches wir schon seit einigen Wochen kennen, da man es vor der offiziellen Ankündigung, die diese Woche stattfand, hier und da eingebaut hat. Die Form bleibt, die Farben auch, aber es gibt einen Verlauf.

Die vier Farben von Google gehen jetzt also fließen ineinander über, was natürlich kein gewaltiger Unterschied ist, aber Marken wie Google ändern ihr Logo auch nicht komplett, man muss schließlich auch danach direkt erkennen, dass es Google ist.

Bei den ersten Diensten, wie Google Home, ist der neue Stil mit Farbverlauf auch schon angekommen, weitere Dienste von Google werden „in den kommenden Monaten“ folgen. Ist vielleicht nicht so wichtig, gefällt mir aber irgendwie besser.

Google Logo Neu 2025

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen

Amazon hat zum Event am heutigen Abend geladen und wird uns einen ganzen Schwung an neuer Hardware vorstellen. Im Fokus:…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Das Logo kennen wir ja schon seit einer ganzen Weile:

    https://www.mobiflip.de/shortnews/google-neues-logo-neuer-name-fuer-bard-und-teures-ki-abo/

    Antworten

