Dienste

Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen

Autor-Bild
Von
|
Amazon Alexa Plus Logo

Amazon hat zum Event am heutigen Abend geladen und wird uns einen ganzen Schwung an neuer Hardware vorstellen. Im Fokus: Alexa+. Das ist die neue Version von Alexa, die besser und smarter sein soll und seit Monaten als Beta getestet wird.

Doch in dieser Betaphase konnte man bisher noch keinen zufriedenstellenden Zustand erreichen, so Jennifer Pattison Tuohy von The Verge. Sie nutzt Alexa+ seit Monaten und ist geteilter Meinung. Einige Neuerungen, wie mehrere Befehle, die Alexa trotz stottern und umentscheiden versteht und umsetzt, funktionieren gut.

Man kann sich auch über bessere Routinen unterhalten, hier analysiert Alexa+ eure Gewohnheiten, schlägt aktiv Dinge vor uns baut sie gleich ein. Doch vor allem die alten Funktionen bereiten Probleme und Alexa+ sei unzuverlässig und langsam.

Alexa+ kämpft mit Basisfunktionen

Es kann schon mal 15 Sekunden dauern, bis ein Befehl ausgeführt wird, der vorher direkt abgehakt wurde. Und einige Befehle, welche vorher funktionierten, bereiten jetzt Probleme und werden falsch ausgeführt. Und die Autorin hat den Eindruck, dass die aktuelle Hardware nicht genug Leistung für die neue Alexa mitbringt.

Dieser Punkt dürfte sich heute ändern, immerhin ist auch neue Premium-Hardware rund um Alexa vorgesehen, aber ob die Software auch schon einen finalen Status erreicht hat, bleibt offen. Der Beitrag bei The Verge liest sich nicht nur positiv.

Doch der ganz große Knackpunkt bleiben am Ende die Kosten, denn wer das volle Potenzial von Alexa in Zukunft nutzen möchte, der muss sich vielleicht die neue Premium-Hardware kaufen und Alexa+ als Abo buchen. Und wer kein Kunde bei Amazon Prime ist, der muss sich überlegen, ob einem das 20 Dollar/Monat wert ist.

Der deutsche Preis ist noch nicht bekannt, aber Alexa+ kommt zu uns.

Ich bin skeptisch, ob der neue Premium-Ansatz von Amazon gelingt und man die Kunden, die von einem kostenlosen Dienst mit günstiger Hardware verwöhnt sind, abholen kann. Als Alexa-Nutzer würde ich darüber nachdenken, zur Not eben mit Prime, aber dann muss Alexa+ liefern. Es wird ein spannendes Event für mich.

Google Nest Header

Google plant neue Premium-Funktion für Smart Home

Google wird uns bald die finalen Details zum Neustart bei Google Home mitteilen und passende Hardware im Oktober vorstellen. Dort…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen
Weitere Neuigkeiten
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand
DualSense V3: Sony plant neuen PS5-Controller
in Gaming
Google Nest Header
Google plant neue Premium-Funktion für Smart Home
in Smart Home
Höhere Preise und Zensur: Disney+ verliert sehr viele Nutzer
in Dienste
Version 20.5 ist da: Nintendo aktualisiert alle Switch-Konsolen
in Firmware und OS
Samsung Galaxy Ring 2024 Header
Das darf nicht passieren: Samsung Galaxy Ring mit Akku-Problem
in Wearables
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa wird ein großer Schritt
in Mobilität
iOS 26.0.1 ist da: Apple verteilt wichtiges Update
in News
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event 2025: Neue Alexa, Echo-Speaker, Android-Aus und mehr
in Events
7 vs. Wild: So sieht die neue Staffel ohne Fritz bei Prime Video aus
in News
Samsung Display „bestätigt“ das Apple iPhone Fold
in Smartphones