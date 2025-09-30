Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen

Amazon hat zum Event am heutigen Abend geladen und wird uns einen ganzen Schwung an neuer Hardware vorstellen. Im Fokus: Alexa+. Das ist die neue Version von Alexa, die besser und smarter sein soll und seit Monaten als Beta getestet wird.

Doch in dieser Betaphase konnte man bisher noch keinen zufriedenstellenden Zustand erreichen, so Jennifer Pattison Tuohy von The Verge. Sie nutzt Alexa+ seit Monaten und ist geteilter Meinung. Einige Neuerungen, wie mehrere Befehle, die Alexa trotz stottern und umentscheiden versteht und umsetzt, funktionieren gut.

Man kann sich auch über bessere Routinen unterhalten, hier analysiert Alexa+ eure Gewohnheiten, schlägt aktiv Dinge vor uns baut sie gleich ein. Doch vor allem die alten Funktionen bereiten Probleme und Alexa+ sei unzuverlässig und langsam.

Alexa+ kämpft mit Basisfunktionen

Es kann schon mal 15 Sekunden dauern, bis ein Befehl ausgeführt wird, der vorher direkt abgehakt wurde. Und einige Befehle, welche vorher funktionierten, bereiten jetzt Probleme und werden falsch ausgeführt. Und die Autorin hat den Eindruck, dass die aktuelle Hardware nicht genug Leistung für die neue Alexa mitbringt.

Dieser Punkt dürfte sich heute ändern, immerhin ist auch neue Premium-Hardware rund um Alexa vorgesehen, aber ob die Software auch schon einen finalen Status erreicht hat, bleibt offen. Der Beitrag bei The Verge liest sich nicht nur positiv.

Doch der ganz große Knackpunkt bleiben am Ende die Kosten, denn wer das volle Potenzial von Alexa in Zukunft nutzen möchte, der muss sich vielleicht die neue Premium-Hardware kaufen und Alexa+ als Abo buchen. Und wer kein Kunde bei Amazon Prime ist, der muss sich überlegen, ob einem das 20 Dollar/Monat wert ist.

Der deutsche Preis ist noch nicht bekannt, aber Alexa+ kommt zu uns.

Ich bin skeptisch, ob der neue Premium-Ansatz von Amazon gelingt und man die Kunden, die von einem kostenlosen Dienst mit günstiger Hardware verwöhnt sind, abholen kann. Als Alexa-Nutzer würde ich darüber nachdenken, zur Not eben mit Prime, aber dann muss Alexa+ liefern. Es wird ein spannendes Event für mich.

