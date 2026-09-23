GPT-6 Sol und Luna sind da: OpenAI macht die neuen Modelle deutlich günstiger

OpenAI führt GPT-6 Sol und GPT-6 Luna ein und senkt deren API-Preise gegenüber GPT-5.6 um 50 Prozent.

Die beiden Modelle übernehmen nach Unternehmensangaben Fortschritte des leistungsfähigeren GPT-6 Astra, sollen aber schneller und kostengünstiger arbeiten. Sol richtet sich vor allem an regelmäßig anfallende komplexe Aufgaben. Luna wurde dagegen für klar umrissene Aufgaben mit hohem Volumen optimiert.

GPT-6 Sol und Luna: Das sind die Unterschiede

OpenAI positioniert die drei GPT-6-Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke:

GPT-6 Sol: Coding, Fehlersuche, Code-Prüfung und Datenanalyse

GPT-6 Luna: Zusammenfassungen, Datenextraktion und kurze Fragen

GPT-6 Astra: besonders anspruchsvolle Aufgaben wie Systemdesign

Die niedrigeren Preise könnten die Nutzung deutlich antreiben. Nach einer Preissenkung um 80 Prozent im Juli stieg die Nutzung von GPT-5.6 Luna laut OpenAI um mehr als das Zehnfache. Replit führt die geringeren Kosten als einen Faktor für einen kostenlosen Modus für Millionen Nutzer an.

Auch GPT-6 Astra bleibt im Angebot. Databricks hat das Modell laut OpenAI für rund 3.500 Entwickler ausgerollt. Sol und Luna sollen zudem bei Alignment-Tests besser als ihre jeweiligen GPT-5.6-Vorgänger abschneiden.

Ich halte vor allem die Preissenkung für relevant. Wenn sich die Erfahrungen mit GPT-5.6 wiederholen, könnten günstigere API-Kosten dafür sorgen, dass leistungsfähige KI-Funktionen deutlich häufiger in alltäglichen Anwendungen landen.

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