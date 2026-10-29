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Google: KI sorgt für Wachstum bei Suchanfragen

Oliver Schwuchow
Von
Google (KI)

Die Geschäftszahlen von Google waren wieder hervorragend, das Geschäft mit der Cloud wächst, bei YouTube Premium und Music gibt es mittlerweile auch über 150 Millionen Abos und auch die Suche konnte im letzten Quartal wieder zulegen.

Genau genommen ist es das stärkste Wachstum seit fünf Jahren, so Sundar Pichai im Rahmen der Zahlen, vor allem die „KI-Investitionen treiben das Wachstum der Suchanfragen insgesamt voran, einschließlich kommerzieller Suchanfragen“.

Wer also denkt, dass die aktuelle Speicherkrise auf ein Ende zusteuert, danach sieht es derzeit nicht aus. Einige Mitbewerber könnten es bald schwer haben, weil Geld fließen muss, aber Google und andere Anbieter profitieren vom KI-Hype und können es für Wachstum nutzen. Und wie läuft es mit der Hardware bei Google?

Schwer zu sagen, denn die Sparte, in der man diese „versteckt“, wächst auch, aber da sind eben auch Google Play Store und Co. mit drin, daher kann man das leider nur schwer einschätzen. Konkrete Zahlen zu Pixel und Co. nennt Google nicht.

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