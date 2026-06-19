Google klärt auf: Das ist alles neu bei Android 17

Seit einiger Zeit ist es eher üblich, dass die aktuelle Updates für die Android-Plattform im Vergleich zu früheren Versionen wie Android 4.4 KitKat oder Android 7.0 Nougat nicht mehr so umfangreich sind – vieles wird heute eher über die Pixel (Feature) Drops ausgerollt und veröffentlicht.

Das gilt auch für das kürzlich veröffentlichte Update names Android 17, das zunächst für Pixel-Smartphones und -Tablets von Google ausgerollt wird. Dennoch gibt es auch beim Wechsel von Android 16 auf Android 17 viele Änderungen, Anpassungen und neue Funktionen. Viele davon sind jedoch eher für Entwickler gedacht.

Wer sämtliche Punkte nachlesen möchte, findet die ausführlichen Release Notes nun auf den Android Developer-Webseiten von Google: Klick mich und mich.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei vorwiegend um technische, entwicklerbezogene Änderungen und Anpassungen. Diese können aber durchaus interessant sein. Die Änderungen finden dabei eher „unter der Haube“ statt, d. h. sie sind nicht sofort sichtbar, wirken sich aber auf zukünftige Apps und App-Updates aus.

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