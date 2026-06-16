Android 17 ist fertig: Google verteilt das große Update

Es hat sich bereits angedeutet, dass Android 17 in den finalen Zügen steckt und so ist es auch, das Update ist fertig und wird ab sofort verteilt. Aber, wie immer bei Android, den Anfang machen die Pixel-Smartphones von Google, der Rest folgt.

Einige Marken werden zeitnah folgen und testen Android 17 bereits, andere erst später, das hängt von eurem Smartphone ab. Nach der heutigen Ankündigung wird es sicher hier und da ein Statement mit einem Plan für das große Update geben.

Android 17 optimiert die Akkulaufzeit

Was ist bei Android 17 alles neu? Es gibt Multitasking mit Bubbles, man kann jetzt bei Bildschirm-Reaktionen seine Meinung äußern, es gibt einen neuen Gaming-Modus für Foldables, einige neue Sicherheitsfunktionen und noch vieles mehr.

Interessant ist vor allem ein App-Arbeitsspeicherlimit, was dafür sorgt, dass Apps nicht zu RAM-hungrig werden. Das optimiert die Leistung und Akkulaufzeit. Alle Details zu Android 17 gibt es ab heute auf dieser offiziellen Webseite von Google.

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