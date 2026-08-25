Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones

Google startet den Rollout von Motion Assist für erste Pixel-Smartphones. Die Android-17-Funktion soll Reiseübelkeit im Auto reduzieren.

Die Verteilung erfolgt offenbar schrittweise. Erste Pixel-Geräte erhalten die neue Funktion bereits, während sie auf anderen Modellen noch nicht verfügbar ist. Motion Assist findet sich nach dem Rollout in den Google-Einstellungen unter dem Profil und „Alle Dienste“.

Motion Assist nutzt bewegte Punkte gegen Reiseübelkeit

Google greift mit Motion Assist ein Prinzip auf, das Apple bereits 2024 mit Vehicle Motion Cues eingeführt hat. Bewegte Elemente am Rand des Displays sollen den visuellen Eindruck mit den vom Innenohr registrierten Bewegungen des Fahrzeugs besser in Einklang bringen. Auch Apple bietet solch ein Feature schon länger an.

Motion Assist bietet unter Android 17 mehrere Funktionen:

Punkte reagieren auf Kurven, Bremsen und Beschleunigen

Formen, Farben und Transparenz lassen sich anpassen

die Aktivierung kann im fahrenden Fahrzeug automatisch erfolgen

ein Schalter steht in den Schnelleinstellungen bereit

Dafür nutzt das Smartphone seinen Beschleunigungssensor und das Gyroskop. Fährt das Auto etwa nach rechts, bewegen sich die Anzeigen auf dem Display nach links. Das soll den sensorischen Konflikt reduzieren, der beim Blick auf ein statisches Display entstehen kann.

Ich finde vor allem gut, dass Google Motion Assist direkt in Android integriert und nun mit der Verteilung beginnt. Für empfindliche Beifahrer kann eine unscheinbare Funktion wie diese im Alltag einen erstaunlich großen Unterschied machen.

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