Firmware und Updates

Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones

René Hesse
Von

Google startet den Rollout von Motion Assist für erste Pixel-Smartphones. Die Android-17-Funktion soll Reiseübelkeit im Auto reduzieren.

Die Verteilung erfolgt offenbar schrittweise. Erste Pixel-Geräte erhalten die neue Funktion bereits, während sie auf anderen Modellen noch nicht verfügbar ist. Motion Assist findet sich nach dem Rollout in den Google-Einstellungen unter dem Profil und „Alle Dienste“.

Motion Assist nutzt bewegte Punkte gegen Reiseübelkeit

Google greift mit Motion Assist ein Prinzip auf, das Apple bereits 2024 mit Vehicle Motion Cues eingeführt hat. Bewegte Elemente am Rand des Displays sollen den visuellen Eindruck mit den vom Innenohr registrierten Bewegungen des Fahrzeugs besser in Einklang bringen. Auch Apple bietet solch ein Feature schon länger an.

Motion Assist bietet unter Android 17 mehrere Funktionen:

  • Punkte reagieren auf Kurven, Bremsen und Beschleunigen
  • Formen, Farben und Transparenz lassen sich anpassen
  • die Aktivierung kann im fahrenden Fahrzeug automatisch erfolgen
  • ein Schalter steht in den Schnelleinstellungen bereit

Dafür nutzt das Smartphone seinen Beschleunigungssensor und das Gyroskop. Fährt das Auto etwa nach rechts, bewegen sich die Anzeigen auf dem Display nach links. Das soll den sensorischen Konflikt reduzieren, der beim Blick auf ein statisches Display entstehen kann.

Ich finde vor allem gut, dass Google Motion Assist direkt in Android integriert und nun mit der Verteilung beginnt. Für empfindliche Beifahrer kann eine unscheinbare Funktion wie diese im Alltag einen erstaunlich großen Unterschied machen.

Social · 25. August 2026

Instagram schneidet Reels jetzt automatisch in Sekunden

Instagram führt mit „First Draft“ ein neues Tool ein, das aus vorhandenen Clips in weniger als zehn Sekunden einen ersten… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Nintendo Switch 2 Pro Controller
Gamer geben überraschend viel Geld für Spiele aus
25.08.26 · Gaming
Instagram schneidet Reels jetzt automatisch in Sekunden
25.08.26 · Social
Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen und neue KI-Tools
25.08.26 · Firmware und Updates
Apple senkt den Preis für sein Poliertuch drastisch
25.08.26 · Zubehör
iOS 27 Beta 7 ist da: Apple biegt auf die Zielgerade ein
24.08.26 · Firmware und Updates
Waymo bringt Robotaxis nach Deutschland
25.08.26 · Mobilität
Sparkassen knacken Marke von 12 Millionen digitalen Karten
25.08.26 · Fintech
Projekt „Pebble“: Das neue Betriebssystem von Apple
18.08.26 · Firmware und Updates
Whatsapp Logo Icon Header
WhatsApp macht Kontoklau jetzt deutlich schwieriger
25.08.26 · Dienste
iOS 27 Beta 6 veröffentlicht: Apple verfeinert das System
17.08.26 · Firmware und Updates
Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Google legt los: Motion Assist erreicht erste Pixel-Smartphones