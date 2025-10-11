Google-Login-Hinweis auf Websites abschalten

Die wiederkehrende Aufforderung „Über Google anmelden“ auf verschiedenen Websites kann für Nutzer störend sein. Es gibt jedoch offizielle Möglichkeiten, diese Funktion zu deaktivieren.

Viele Websites zeigen den Hinweis „Über Google anmelden“ an, wenn Nutzer bereits in Google Chrome eingeloggt sind. Diese Aufforderung kann auf Dauer als störend empfunden werden, da sie bei jedem Besuch erneut weggeklickt werden muss. Laut Unternehmensangaben gibt es jedoch Möglichkeiten, diesen Hinweis zu unterbinden.

So lässt sich „Über Google anmelden“ deaktivieren

Für Desktop-Nutzer im Chrome-Browser kann der Hinweis über die URL

chrome://settings/content/federatedIdentityApi

abgeschaltet werden. Für Android-Nutzer bietet Google die Einstellung über die Seite

an. Diese beiden Optionen werden von Google als offizielle Wege zur Deaktivierung empfohlen. Ich habe die Einstellung selbst vollzogen und sie funktioniert zuverlässig, sodass das wiederholte Wegklicken entfällt.