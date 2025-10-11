Anleitungen

Google-Login-Hinweis auf Websites abschalten

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Chrome Design Neu

Die wiederkehrende Aufforderung „Über Google anmelden“ auf verschiedenen Websites kann für Nutzer störend sein. Es gibt jedoch offizielle Möglichkeiten, diese Funktion zu deaktivieren.

Viele Websites zeigen den Hinweis „Über Google anmelden“ an, wenn Nutzer bereits in Google Chrome eingeloggt sind. Diese Aufforderung kann auf Dauer als störend empfunden werden, da sie bei jedem Besuch erneut weggeklickt werden muss. Laut Unternehmensangaben gibt es jedoch Möglichkeiten, diesen Hinweis zu unterbinden.

So lässt sich „Über Google anmelden“ deaktivieren

Für Desktop-Nutzer im Chrome-Browser kann der Hinweis über die URL

  • chrome://settings/content/federatedIdentityApi

abgeschaltet werden. Für Android-Nutzer bietet Google die Einstellung über die Seite

an. Diese beiden Optionen werden von Google als offizielle Wege zur Deaktivierung empfohlen. Ich habe die Einstellung selbst vollzogen und sie funktioniert zuverlässig, sodass das wiederholte Wegklicken entfällt.

Nuki + Apple CarPlay: Das musst du tun, wenn das Widget fehlt

Mit iOS 26 hat Apple CarPlay um Widgets erweitert, die seit einigen Tagen auch von Nuki unterstützt werden. Damit lassen…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Robin ☀️
    sagt am

    Omg ich dachte das geht einfach nicht unter Android und ich muss den APP Entwickler fragen. danke!

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Robin ⇡

      Nee das bietet Google alles an.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Anleitungen / Google-Login-Hinweis auf Websites abschalten
Weitere Neuigkeiten
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit befürwortet KI-Einsatz in der Verwaltung
in Gesellschaft
Fahren Fahrer Auto
KBA erweitert Statistikportal um interaktive Führerschein-Daten
in Dienste
Tchibo Mobil Logo
Tchibo Mobil: 50-GB-Tarif für 9,99 Euro verfügbar
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla hinterlässt eine große Lücke in Deutschland
in Mobilität
Mobiflip Header Logo
In eigener Sache: mobiFlip Newsticker verbessert
in Internes
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „KultKrimi“ und „Telenovela ZDF“
in News
Playstation Header Ps5 Pro
PS6 kommt „definitiv“ 2027: Sony hat ein Datum für die PlayStation 6
in Gaming
Der neue Nissan Ariya kommt 2026 mit Android und Google
in Mobilität
Samsung Galaxy S23 Hand
Samsung Galaxy S26 Pro hat einen schlechteren Chip
in Smartphones
Apple Event September 2021 Header
Apple Health+ als neues Abo für 2026 geplant
in Dienste