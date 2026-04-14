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Sony: Eine PlayStation 6 Lite „existiert nicht“

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| 1 Kommentar

Vor ein paar Tagen machte eine Meldung rund um die neue Generation der Sony PlayStation die Runde und darin deutete sich sowas wie eine PlayStation 6 Lite an. Geht Sony mit der PS6-Ära den Weg von Microsoft bei der aktuellen Xbox? Nein.

Laut „DetectiveSeeds“ plant Sony für die kommenden Jahre eine OLED-Version der PlayStation Portal, einen neuen Handheld und die PlayStation 6, mehr nicht. Eine günstigere und abgespeckte Version der PS6 „existiert nicht“, so die Quelle.

Hätte mich aber auch stark gewundert, denn das Konzept der Xbox Series X und Xbox Series S wird immer wieder von Entwicklern kritisiert, da die Xbox Series S oft zu schwach für aktuelle Spiele ist und Spiele dafür angepasst werden müssen.

Sony pflegte bei der PS5-Generation sehr lange die PS4-Generation, die man am Ende sehr günstig bekam. Mit so einer Strategie rechne ich auch bei der PS6, da wird man noch eine Weile die PS5 und vor allem PS5 Pro anbieten und gut ist.

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  1. Tom 💎
    sagt am

    Ich kann auf Grundlage der Erfahrungen mit der xbox nur hoffen, dass Sony diesen Schritt nicht geht. Aber eine „Quelle” behauptet das eine, eine andere das komplette Gegenteil Auf diese ganzen Gerüchte kann man gar nichts geben, alles nur Wichtigtuerei.

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