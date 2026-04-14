Instagram baut Teen-Konten in Deutschland massiv um

Die Plattform Instagram führt derzeit in Deutschland neue 13+ Regeln für Teen-Konten ein.

Meta hat Ende vergangener Woche den angekündigten Rollout einer neuen 13+ Leitlinie für Instagram-Teen-Konten in Deutschland begonnen. Dem Unternehmen zufolge ist es die bislang größte Anpassung seit der Einführung dieser Konten im vergangenen Jahr.

Kern der Änderung ist, dass Nutzer unter 18 Jahren standardmäßig nur noch Inhalte sehen sollen, die für ein Publikum ab 13 Jahren geeignet sind.

Laut Meta betrifft das Empfehlungen im Feed, bei Reels, in Stories und in weiteren Bereichen der Plattform. Inhalte mit expliziter Sprache oder riskanten Stunts sollen nicht mehr empfohlen oder teils vollständig verborgen werden.

Neue Schutzregeln für Instagram-Teen-Konten

Für Eltern erweitert Meta die Aufsicht um zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten. Dazu zählt laut Unternehmensangaben eine strengere Einstellung für eingeschränkte Inhalte. Außerdem können Eltern Inhalte melden, die sie als nicht für 13-Jährige geeignet ansehen. Diese Meldungen sollen bevorzugt geprüft werden.

Auch bei Kontakten und Interaktionen gelten neue Beschränkungen. Jugendliche sollen problematischen Accounts weder folgen noch mit ihnen interagieren können, wenn diese wiederholt ungeeignete Inhalte teilen. Nach Angaben von Meta gilt die 13+ Einstufung zudem für Antworten von Meta AI sowie für Links zu problematischen Inhalten in Direktnachrichten.