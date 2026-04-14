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Hermes-Hammer bei Kleinanzeigen: Versandkosten halbiert

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Die Plattform Kleinanzeigen senkt die Preise für Hermes-Sendungen bei Nutzung der Bezahlfunktion ab sofort deutlich.

Kleinanzeigen bietet Hermes-Sendungen im Rahmen einer neuen Versandaktion zu reduzierten Preisen an. Nach Unternehmensangaben kostet das Hermes-Päckchen vorübergehend 1,99 Euro statt 4,89 Euro, das Hermes-Paket S 2,49 Euro statt 5,49 Euro.

Voraussetzung für den Rabatt ist die Nutzung der Bezahlfunktion von Kleinanzeigen. Das Versandlabel kann laut Unternehmen direkt in der App oder am Desktop erstellt werden. Ein Aktionscode ist nicht nötig, der Preisnachlass werde automatisch abgezogen und gelte ohne mengenmäßige Begrenzung pro Person.

Die reduzierten Preise gelten ab sofort und sind zunächst für drei Monate vorgesehen. Laut Kleinanzeigen steht dafür ein begrenztes Rahmenkontingent zur Verfügung. Das Unternehmen will die Nachfrage beobachten und eine mögliche Verlängerung vom Erfolg der Aktion abhängig machen.

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