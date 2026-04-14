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Klarmobil senkt Monatspreise bei flexiblen Telekom-Tarifen

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Der Mobilfunkanbieter klarmobil senkt laut Unternehmensangaben die Monatspreise seiner flexibel kündbaren Telekom-Tarife.

Klarmobil hat eine Preisänderung bei seinen monatlich kündbaren Allnet-Flats im Telekom-Netz angekündigt. Nach Unternehmensangaben sinkt dabei der monatliche Grundpreis in allen flexiblen Telekom-Tarifen. Gleichzeitig wird für diese Angebote wieder ein Anschlusspreis erhoben.

Als hervorgehobenes Angebot nennt das Unternehmen den Tarif mit 30 GB Datenvolumen für monatlich 11,99 Euro. Alle genannten Tarife im Telekom-Netz bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und sind als 5G-Allnet-Flats ausgewiesen.

Klarmobil-Tarife im Telekom-Netz im Überblick

Bei den Tarifen mit 24 Monaten Laufzeit werden 30 GB für 9,99 Euro, 60 GB für 14,99 Euro und 100 GB für 19,99 Euro pro Monat genannt. Der jeweilige Anschlusspreis liegt hier bei 19,99 Euro.

Genannte Tarifdaten:

  • 30 GB monatlich kündbar für 11,99 Euro, Anschlusspreis 29,99 Euro
  • 60 GB monatlich kündbar für 16,99 Euro, Anschlusspreis 29,99 Euro
  • 100 GB monatlich kündbar für 21,99 Euro, Anschlusspreis 29,99 Euro

Zu den Klarmobil-Tarifen →

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