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Google macht die Wiesn-Navigation deutlich smarter

René Hesse
Von

Google Maps und Gemini erhalten zum Oktoberfest neue Funktionen für Navigation, Zugänge und Orientierung auf der Theresienwiese.

Google arbeitet dafür mit der Stadt München zusammen. In Google Maps erscheinen temporäre Orte wie große Festzelte samt Ein- und Ausgängen, Informationsstellen, öffentliche Toiletten und Schließfächer. Auch offizielle Zugänge und Straßensperrungen rund um das Gelände werden berücksichtigt.

Das Interesse steigt bereits deutlich. Laut Google legten Wiesn-Suchanfragen im vergangenen Monat um 120 % zu. Besonders stark stieg das Interesse an Trachtenhemden mit 550 %, während Dirndl um 80 % zulegten.

Google Maps zeigt Zelte, Zugänge und Alternativrouten

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Festzelte inklusive Ein- und Ausgängen werden kartiert.
  • WCs, Schließfächer und Informationsstellen sind auffindbar.
  • Straßensperrungen fließen in die Navigation ein.
  • Gemini kann per Prompt Fußwege zu Zelten und Attraktionen starten.

Nach Angaben der Stadt sollen optimierte Alternativrouten außerdem helfen, Engpässe zu vermeiden. Gerade an Wochenenden mit Hunderttausenden Besuchern kann das praktisch werden.

Ich halte die stärkere Verzahnung von offiziellen Veranstaltungsdaten und Navigation für sinnvoll. Wenn die Informationen aktuell bleiben, dürfte Google Maps für viele Besucher zu einem der wichtigsten digitalen Helfer auf der Wiesn werden.

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