Google nennt Datum für neues Pixel-Smartphone

Google bringt, bevor wir uns dann im Herbst mit dem 11er-Lineup beschäftigen, wie immer ein neues a-Modell im Frühjahr auf den Markt, das Google Pixel 10a steht an und kommt in diesem Jahr sogar etwas früher. Am 18. Februar, um genau zu sein.

Dieses Datum hat Google heute bestätigt und man kann sich im Google Store auch schon dafür anmelden. Außerdem zeigt man das Google Pixel 10a direkt in voller Pracht, aber das war dank zahlreicher Leaks der letzten Tage kein Geheimnis mehr:

Samsung Galaxy S26 (Ultra): Preise sind da (und es wird teurer)

Mal hieß es, dass die Preise bei der S26-Reihe ansteigen, dann doch nicht, dann nur teilweise, es war viel Bewegung…

4. Februar 2026 | Jetzt lesen →

