Samsung Galaxy S26 (Ultra): Preise sind da (und es wird teurer)

Mal hieß es, dass die Preise bei der S26-Reihe ansteigen, dann doch nicht, dann nur teilweise, es war viel Bewegung in den letzten Wochen drin. Nun hat Dealabs, die bei sowas sehr zuverlässig sind, die finalen Euro-Preise auftreiben können.

Die Preise der meisten Versionen steigen an, manche mehr, manche weniger, es gibt hier keine einheitliche (z.B. alle werden 50 Euro teurer) Strategie. Von 40 Euro bis klar über 100 Euro Aufpreis ist alles dabei, so sollen die Preise also aussehen:

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 256 GB: 999 Euro

Samsung Galaxy S26 512 GB: 1199 Euro

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+ 256 GB: 1269 Euro

Samsung Galaxy S26+ 512 GB: 1469 Euro

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB: 1469 Euro

Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB: 1669 Euro

Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB 1969 Euro

Das Event ist angeblich für den 25. Februar geplant und das Beitragsbild zeigt euch das Samsung Galaxy S26 Ultra, es stammt von Evan Blass. Er hat schon bestätigt, dass da bald weitere Pressebilder der neuen Samsung-Smartphones kommen.