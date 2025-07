Google nennt Datum für Pixel 10 und Pixel Watch 4

Google hat diese Woche das Datum für die Ankündigung der neuen Pixel-Hardware verraten, die man uns am 20. August zeigen möchte. Das alte Datum stimmte also nicht ganz, es ist eine Woche später, aber so ein Event kann man flexibel anpassen.

Wir werden in diesem Jahr wohl das Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das Pixel 10 Pro XL, das Pixel 10 Pro Fold und die Pixel Watch 4 sehen. Ein Pixel 10 Flip stand auch mal eine Weile im Raum, deutet sich mittlerweile jedoch nicht mehr bei Google an.

Google spricht in der Ankündigung von einem „Portfolio an Geräten“, neben den Smartphones und der Smartwatch sehen wir wohl auch neue Pixel Buds. Und es gibt sicher die Details zum großen Update für Android 16, welches das neue Design mitbringt. Die neuen Pixel-Smartphones werden sicher schon damit ausgeliefert.

Ich gehe außerdem davon aus, dass das wieder eine sehr KI-lastige Veranstaltung wird und Gemini voll im Fokus mit vielen neuen Funktionen für die Pixel-Reihe steht.

