Google zeigt überraschend das neue Pixel 10

Google gehört zu den Marken, die ihre Neuheiten vor der finalen Ankündigung so gut wie gar nicht geheim halten können – oder wollen. Leaks gibt es oft schon viele Monate vorher und auch bei der neuen Pixel 10-Reihe ist das bisher nicht anders.

In den letzten Jahren kam es auch schon vor, dass Google die Neuheiten dann einfach vorab zeigte, wenn es sowieso schon alle Details im Netz gibt, dann doch wenigstens als offizielles Bildmaterial von Google. So auch in diesem Jahr wieder.

Google: Bild zeigt das Pixel 10

Das Beitragsbild zeigt das neue Google Pixel 10, welches erst gestern die Runde machte. Es stammt von der offiziellen Webseite von Google, die anderen Modelle (Pro und Fold) sind bisher allerdings noch nicht von Google veröffentlicht worden.

Google hat außerdem nur eine Farbe und einen Blickwinkel veröffentlicht, also nicht mehr, als wir gestern gesehen haben. Die Front fehlt weiterhin. Optisch tut sich in diesem Jahr also nicht viel, doch auch bei Google sieht man die dritte Kamera für den Periskop-Zoom beim normalen Pixel 10. Und das hier sind die neuen Farben:

Nachtrag: Es könnte sein, dass das Bild von Google auch das Pixel 10 Pro zeigt, man benennt es nicht, es gibt nur eine kurze Animation. Pixel 10 und Pixel 10 Pro sehen in diesem Jahr sehr ähnlich aus. Eine offizielle Aussage fehlt uns bisher.

