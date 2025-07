Nokia könnte (mal wieder) ein Comeback feiern

Ich weiß gar nicht, wie oft Nokia-Smartphones schon ein Comeback in den letzten Jahren hatten, das letzte in Partnerschaft mit HMD ist jedenfalls gescheitert. Doch es scheint so, als ob Nokia das Thema doch noch nicht ganz aufgegeben hat.

Seit ein paar Tagen sucht man bei Reddit (ja, komischer Ort dafür) nach einem großen Smartphone-Hersteller, der eventuell Interesse an der Marke „Nokia“ hat. Es sieht so aus, als ob Nokia also wieder bereit für eine neue Smartphone-Lizenz wäre.

Nokia-Smartphones sind gescheitert

Ich weiß nicht, ob man das Thema so langsam ruhen lassen sollte, spätestens nach der Übernahme von Microsoft war das Thema (Nokia-Smartphones) ehrlich gesagt durch und abgehakt. Die Marke selbst hat seit dem viel von ihrem Ruf eingebüßt.

Doch ich könnte mir gut vorstellen, dass man die Lizenz mittlerweile recht „günstig“ bekommt und eine unbekannte Marke aus China könnte so eine Chance durchaus nutzen. Ich hoffe es zwar nicht, aber wenn Nokia sogar so verzweifelt ist, dass man bei Reddit auf die Suche nach einem Partner geht, dann scheint man es zu wollen.

Randnotiz: Nokia gibt es weiterhin, mittlerweile ist man aber ein B2B-Unternehmen für Netzwerkzubehör. Das B2C-Geschäft wurde eingestellt. Die Smartphones mit Nokia-Logo der letzten Jahre stammten also aus der Feder von HMD, die es jetzt aber selbst angehen und gerade ihre eigene Marke (ohne Nokia-Lizenz) aufbauen.

