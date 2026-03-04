Google Pixel 10a und das „Smartphone-Problem“ (kein Test)

Das Google Pixel 10a ist ein Google Pixel 9a, wenn auch mit minimalen Änderungen. Es hat ein etwas flachere Kamera, die aber technisch identisch ist, es hat wieder ein 6,3 Zoll großes OLED-Display, was etwas heller ist (sieht man aber nicht) und es kommt auf die gleiche Akkulaufzeit, kann allerdings schneller geladen werden.

Gleicher Prozessor, gleiche Menge an Arbeitsspeicher, gleiche Menge an Speicher, es ist genauso teuer, hier und da findet man 1-2 kleine Neuerungen bei der Kamera (dank Software) und es gibt noch leicht andere Farben. Und es kommt mit Android 16 auf den Markt, bekommt also theoretisch ein Android-Update mehr als das 9a.

Doch der Unterschied ist so gering, dass man sich wirklich die Frage stellen kann, ob es das Google Pixel 10a benötigt. Ich habe es hier und kann es eher verneinen, kauft euch ein Google Pixel 9a für knapp 350 Euro, das ist in meinen Augen der klar bessere Deal (für den Preis nach einem Jahr übrigens allgemein ein guter Deal).

Warum also ein neues a-Modell, wenn es kaum neue Technik und vor allem nicht den neuen Tensor G5 gibt? Mit 256 GB Speicher, was ich im Jahr 2026 benötigen würde, zahlt man 650 Euro, da ist man nicht mehr weit vom viel (!) besseren Google Pixel 10 entfernt, was auch ganz allgemein noch ein sehr gutes Smartphone ist.

Doch das ist ein Problem, mit dem Google nicht alleine ist, es betrifft auch Apple, es betrifft Samsung und viele andere Marken. Es tut sich nicht mehr ganz so viel bei Smartphones und die Preise für RAM und Co. steigen, wenn man keinen Einbruch erleben möchte, dann muss man schauen, wie man neue Modelle „optimiert“.

Aber eine Apple Watch Series 11, ein Samsung Galaxy S26, ein Google Pixel 10a sind nicht „nötig“, sie kommen nur noch, weil eben jedes Jahr ein Nachfolger auf den Markt kommen „muss“. Es lässt sich also darüber diskutieren, ob es sowas benötigt, aber als Aktienunternehmen hat man eben oft gar keine andere Wahl.

Und das Google Pixel 10a? Solides Smartphone, gar keine Frage. Wenn der Preis dann mal gefallen ist, kann ich es empfehlen. Aktuell? Nein, kauft ein Google Pixel 9a und spart viel Geld oder investiert, wenn ihr 256 GB benötigt, ein paar Euro mehr und kauft ein Google Pixel 10, das ist für mich der viel bessere Deal hier.

Ich sehe diese Entwicklung übrigens gar nicht so kritisch, denn man kann hier getrost zu alten Modellen greifen, die kaum noch schlechter sind, und Geld sparen oder länger mit alten Modellen leben, weil sich kaum noch etwas tut. Wobei ich beim Pixel 10a durchaus gerne mehr gesehen hätte, das muss man auch sagen.

Der Rand um das Display ist nicht mehr modern, in dieser Preisklasse haben andere bei Android-Smartphones schon drei Kameras und es fehlt der aktuelle Chip. Das flache Design der Rückseite gefällt mir richtig gut, es ist lange her, dass ich sowas in der Hand hatte, aber abgesehen davon wäre beim 10s mehr möglich gewesen.

Aber wie gesagt, mit einem guten Angebot in ein paar Wochen oder Monaten kann man auch nicht viel falsch machen, zur UVP würde ich es noch nicht kaufen.

