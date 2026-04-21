Google räumt bei Maps auf
Das Unternehmen Google stellt neue Maßnahmen vor, um Inhalte in Google Maps zuverlässiger zu machen.
Google berichtet, dass Nutzer im Jahr 2025 mehr als eine Milliarde Bewertungen sowie rund 80 Millionen Aktualisierungen zu Orten beigetragen haben. Parallel dazu habe das Unternehmen laut eigenen Angaben seine Systeme weiterentwickelt, um Betrug und Manipulation frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Im Fokus stehen verbesserte Mechanismen gegen gefälschte Bewertungen. Neue Systeme sollen verdächtige Muster schneller identifizieren und Beiträge bereits vor der Veröffentlichung blockieren.
Bei auffälligen Spam-Spitzen werden Bewertungen entfernt, neue Einträge vorübergehend pausiert und betroffene Unternehmen informiert, so das Unternehmen.
Neue Funktionen für mehr Sicherheit und Transparenz bei Google Maps
Zur Erkennung problematischer Änderungen setzt Google künftig verstärkt auf seine Gemini-Modelle. Diese sollen unzulässige Vorschläge automatisiert erkennen und blockieren. Zusätzlich führt das Unternehmen E-Mail-Benachrichtigungen ein, damit Inhaber Änderungen an ihren Profilen vor Veröffentlichung prüfen können.
Wichtige Kennzahlen laut Unternehmensangaben:
- 292 Millionen entfernte oder blockierte Bewertungen
- 79 Millionen gestoppte Bearbeitungen
- 13 Millionen entfernte Fake-Profile
- 782.000 eingeschränkte Konten
In Deutschland wird zudem ein Hinweis angezeigt, wenn Bewertungen nach Beschwerden wegen Diffamierung entfernt wurden. Ich halte die Maßnahmen für nachvollziehbar, weil sie auf mehr Transparenz und Missbrauchsschutz abzielen, auch wenn ihre Wirkung von der praktischen Umsetzung abhängt.
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