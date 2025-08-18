Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet

Meta wird uns nächsten Monat eine neue und smarte Brille zeigen, bei der man erstmals auf ein verbautes Display setzt. Die neue Brille kann also im Gegensatz zum aktuellen Meta-Modell nicht nur Daten aufnehmen, sondern auch anzeigen.

Intern ist das Projekt als „Hypernova“ bekannt und bisher ging man von mindestens 1.000 Dollar aus, einige Analysen ergaben in der Anfangsphase sogar einen Preis von bis zu 1.400 Dollar. Doch laut Mark Gurman konnte Meta den Preis senken.

Wir sprechen jetzt über 800 Dollar für das Basismodell der Brille. Das ist noch lange nicht günstig, aber es ist defintiiv ein Schritt in die richtige Richtung. Die Brille wird voraussichtlich am 17. September auf der Meta Connect offiziell vorgestellt.