Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe

Google spendiert den neuen Pixel-Smartphones nicht nur Qi2, das gab es in der Theorie schon letztes Jahr, sondern endlich vollwertiges Qi2. Es gibt also endlich verbaute Magneten im Gerät selbst und vermutlich auch direkt das neue Qi2 25W.

Es kann also schneller und effizienter geladen werden, doch nicht nur das, durch die Magneten gibt es auch neue Möglichkeiten für Zubehör. Bei Google selbst heißt das „Pixelsnap“ und das ist das offizielle Case für das normale Google Pixel 10:

Im Case selbst sind, wie bei Apple auch, Magneten verbaut, damit Zubehör noch besser daran haftet. Doch keine Sorge, man benötigt nicht das Case, die Magneten sind auch im Pixel selbst. Bei Google Pixel 10 Pro gibt es allerdings andere Farben:

Die Bilder stammen aus den Niederlanden und es steht seit ein paar Wochen im Raum, dass es auch ein normales Ladekabel und ein Stand der Pixelsnap-Reihe in diesem Jahr geben wird. Und wenn einem das hier noch nicht reicht, dann ist der Markt für MagSafe-Zubehör (ist ja quasi Qi2) dank Apple mittlerweile sehr groß.

Hier sieht man übrigens auch die Innenseite von einem Case (mit Magneten):