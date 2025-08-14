Smartphones

Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe

Autor-Bild
Von
|

Google spendiert den neuen Pixel-Smartphones nicht nur Qi2, das gab es in der Theorie schon letztes Jahr, sondern endlich vollwertiges Qi2. Es gibt also endlich verbaute Magneten im Gerät selbst und vermutlich auch direkt das neue Qi2 25W.

Es kann also schneller und effizienter geladen werden, doch nicht nur das, durch die Magneten gibt es auch neue Möglichkeiten für Zubehör. Bei Google selbst heißt das „Pixelsnap“ und das ist das offizielle Case für das normale Google Pixel 10:

Im Case selbst sind, wie bei Apple auch, Magneten verbaut, damit Zubehör noch besser daran haftet. Doch keine Sorge, man benötigt nicht das Case, die Magneten sind auch im Pixel selbst. Bei Google Pixel 10 Pro gibt es allerdings andere Farben:

Die Bilder stammen aus den Niederlanden und es steht seit ein paar Wochen im Raum, dass es auch ein normales Ladekabel und ein Stand der Pixelsnap-Reihe in diesem Jahr geben wird. Und wenn einem das hier noch nicht reicht, dann ist der Markt für MagSafe-Zubehör (ist ja quasi Qi2) dank Apple mittlerweile sehr groß.

Hier sieht man übrigens auch die Innenseite von einem Case (mit Magneten):

Apple Tv Siri Remote Header

Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin

Apple wird den Apple TV noch in diesem Jahr aktualisieren, das behaupteten bisher mehrere (gute) Quellen. Viele haben sich gefragt,…

14. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität