Google plant wohl spezielle KI-Neuerung für die Kamera

Google wird am 20. August die neue Pixel-Reihe vorstellen und es kommen immer mehr Details ans Licht, unter anderem dank Android Headlines, die Jahr für Jahr für gewöhnlich sehr gut informiert sind – und uns schon sehr viele Details lieferten.

Laut aktuellen Informationen plant Google einen „Camera Coach“ für die neuen Pixel-Modelle, der Google Gemini als Basis nutzt und bei Dingen wie dem Winkel, Licht und mehr behilflich ist. Man muss der KI aber Zugriff auf die Dinge geben, die man gerade sieht, das sollte man mit Blick auf die Privatsphäre auch bedenken.

Ich gehe davon aus, dass die Hardware auf dem Event eine wichtige Rolle, aber keine entscheidende Rolle spielen wird. Wir befinden uns im KI-Zeitalter und da spielt Google ganz vorne mit, das werden wir sicher beim Pixel 10 (Pro) sehen.