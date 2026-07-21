Google schickt großes Android-Update in die Beta

Kurz nach dem Release von Android 17 bessert Google direkt nach und testet das nächste Update, welches noch 2026 ansteht. Die erste Beta von Android 17 QPR2 ist da, dem sogenannten „Quarterly Platform Release“. Mit der finalen Version ist im vierten Quartal zu rechnen, bei Pixel-Modellen kommt sie mit dem Feature Drop.

Neuerungen sind bisher noch keine vorhanden, Google hat aber viele Dinge mit der neuen Android-Version optimiert, den Changelog gibt es weiter unten. Und mit dem Update fliegt das Google Pixel 6 (Pro) aus der Liste, denn das kam im Oktober auf den Markt und das Update kommt im Dezember, das war es also mit Neuerungen.

Android 17 QPR2 Beta Changelog

Das erneute Koppeln über Bluetooth schlägt nach einem Fernverbindungsverlust ohne Fehlermeldung fehl. (Problem Nr. 412524057)

Die Steuerelemente des Media Players wurden beim Aufwachen des Geräts kurz auf dem Sperrbildschirm angezeigt, obwohl die Benachrichtigungen der App deaktiviert waren. (Problem Nr. 484607701)

Ein Systemabsturz führte dazu, dass sich Pixel-Geräte beim Aufrufen von Gemini unerwartet neu starteten. (Problem Nr. 505750489)

Das Auslösen einer Drag-and-Drop-Geste mit mehreren Fingern führte dazu, dass die Quellanwendung nachfolgende Berührungsereignisse nicht mehr empfing. (Problem Nr. 516836306)

Benachrichtigungen wurden im Benachrichtigungsfeld willkürlich unsichtbar, bis das System neu gestartet wurde. (Problem Nr. 526139207, Problem Nr. 522657034)

Die ML-DSA-Schlüsselgenerierung schlug mit einer Ausnahme fehl, wenn anstelle der Klassenkonstante der String-Digest „NONE“ verwendet wurde. (Problem #525612735)

Ein Problem in AccessibilityNodeInfo.toString(), bei dem Fenstergrenzen fälschlicherweise anhand der Bildschirmgrenzen protokolliert wurden, was zu irreführenden Debugging-Daten zur Barrierefreiheit führte. (Problem #520428442)

UI-Unschärfeeffekte auf Fensterebene wurden nicht gerendert, und die Entwickleroption „Unschärfeeffekte auf Fensterebene zulassen“ wurde nach einem Neustart zurückgesetzt. (Problem Nr. 527376569)

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗