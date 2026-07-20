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Google: Neues Pixel geht eine Schwachstelle an, aber reicht es aus?

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Google zeigt uns am 12. August die neue Pixel-Reihe und teasert diese schon vorab mit ersten Details an. Eine Neuerung wird es allerdings nicht geben, denn Projekt „Toscana“ wurde für das Google Pixel 11 und Google Pixel 11 Pro gestrichen.

Es handelte sich dabei um neue Sensoren für Face Unlock, genau genommen um einen 3D-Scanner, Google wollte also (wieder) das Level von Apple beim iPhone erreichen. Laut „Mystic Leaks“ wird es allerdings doch Optimierungen geben.

Über neue Hardware (wie den Chip) und Software soll Face Unlock etwas schneller, besser und zuverlässiger werden. Und bei schlechterem Licht funktionieren. Das ist bisher die Schwachstelle, denn Face Unlock ist gut und sicher (man kann es sogar für Banking nutzen), aber vor allem beim schlechtem Licht funktioniert es nicht gut.

Die Frage ist nur, ob diese Optimierungen ohne einen echten 3D-Sensor reichen, als Fan von Face Unlock und Face ID hoffe ich es. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eine simple Frontkamera jemals so ein Level erreichen wird.

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